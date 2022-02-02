Форвард «Динамо» рассказал, чем отличается взрослый футбол от молодежного
Стало известно, с кем «Динамо» проведет третий контрольный матч в Турции
Ранее киевляне разгромили «Лудогорец», также их ждет спарринг с «Чукаричками»
02 февраля 11:19
Фото - ФК Динамо Киев
Определился очередной соперник «Динамо» на втором сборе. Киевляне сыграют против болгарского «Левски».
Встреча состоится в пятницу, 4 февраля, в 17:00 по Киеву. Это будет третий контрольный матч «бело-синих» в Турции.
В первом спарринге «Динамо» разгромило другой болгарский клуб – «Лудогорец» (4:1). Сегодня, 2 февраля, киевляне сыграют с сербскими «Чукаричками».
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