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Стало известно, с кем «Шахтер» может сыграть в квалификации ЛЧ

«Горняки» точно не встретятся с «Бенфикой» и «Спартаком»
Футбол Лига чемпионов UEFA
18 мая 13:03
Стало известно, с кем «Шахтер» может сыграть в квалификации ЛЧ
Фото - ФК Шахтер

Заняв второе место в чемпионате Украины, «Шахтер» начнет свой путь в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации. «Горняки» будут сеянными на данной стадии и в раунде плей-офф.

«Оранжево-черные» будут бороться за путевку в основную сетку в «Пути представителей лиг». Команда точно не сыграет с «Бенфикой» и московским «Спартаком».

«Шахтер» в третьем раунде квалификации может встретиться с «Генком», «Лиллем» или «Монако» (если кто-то из последних двух клубов завоюет бронзовые медали Лиги 1). Кроме того, сыграть с украинской командой может один из датских клубов («Мидтьюлланд», «Брондбю» или «Копенгаген»).

Также соперником «горняков» может стать кто-то из победителей второго раунда: ПСВ, «Галатасарай», «Селтик», «Рапид»/«Штурм», «Спарта»/«Яблонец».

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 3 – 4 и 10 августа. Жеребьевка пройдет 19 июля.

Вести «Шахтер» к основной сетке турнира может Роберто Де Дзерби.

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк ПСВ Селтик Генк Галатасарай

Комментарии 1

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19 мая 2021г. 05:14
Лилль ну никак----------бронзу не возьмет!!!!!!!!если чето пишете--верните свои математические способности-если школу не прогуливали
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