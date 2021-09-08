Стало известно, сколько болельщиков сборной Украины поддержат команду в матче с Чехией

Стадион в Пльзени разрешено заполнить наполовину

Фото - УАФ

Сборная Украины уже сегодня, 8 сентября, проведет товарищеский матч против Чехии. Команда не останется без поддержки в выездной игре, сообщает пресс-служба УАФ.

Местные власти разрешили заполнить трибуны стадиона в Пльзени наполовину. Ожидается, что одна из пяти с половиной тысяч болельщиков поддержит «сине-желтых».

Накануне команда Александра Петракова уже опробовала поле арены. Во время предматчевой тренировки была проведена двухсторонка.

За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Чехия – Украина. Начало – в 21:45.