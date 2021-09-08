Сегодня Украина сыграет с Чехией в контрольном матче
Стало известно, сколько болельщиков сборной Украины поддержат команду в матче с Чехией
Стадион в Пльзени разрешено заполнить наполовину
10:58
Фото - УАФ
Сборная Украины уже сегодня, 8 сентября, проведет товарищеский матч против Чехии. Команда не останется без поддержки в выездной игре, сообщает пресс-служба УАФ.
Местные власти разрешили заполнить трибуны стадиона в Пльзени наполовину. Ожидается, что одна из пяти с половиной тысяч болельщиков поддержит «сине-желтых».
Накануне команда Александра Петракова уже опробовала поле арены. Во время предматчевой тренировки была проведена двухсторонка.
За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Чехия – Украина. Начало – в 21:45.
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