Агент Мудрика прокомментировал возможный переезд украинца в Англию
Стало известно, сколько «Брентфорд» предложил «Шахтеру» за Мудрика
Украинский талант может продолжить карьеру в Англии
Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер
«Брентфорд» намерен приобрести вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает ВВС.
По информации источника, английский клуб предложил «горнякам» 20 миллионов евро. Пока неизвестно, устроит ли это «Шахтер».
Ранее сообщалось, что Мудрик должен перейти в «Брентфорд» уже на этой неделе.«Шахтер» из-за финансовых проблем готов продать всех своих игроков.
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