Стало известно, сколько «Динамо» выручило за переход Яремчука в «Бенфику»

Киевляне получат 25% процентов от суммы

Роман Яремчук / фото - Zbirna24

Португальская «Бенфика» выкупила Романа Яремчука у «Гента» за 17 миллионов евро, но бельгийцы получат с этого трансфера не всю сумму, сообщает hln.be.

Летом 2017-го «Гент» заплатил за украинца 2 миллиона евро киевскому «Динамо» и прописал в контракте пункт, по которому киевляне имеют право получить 25% от последующей продажи игрока.

Таким образом, на счет бельгийцы поступило 13 миллионов евро, в то время как «Динамо» полагается 4 миллиона.

25-летний форвард уже успел провести свою первую тренировку в новом клубе.

Напомним, стало известно, почему Яремчук не поехал с командой в Москву на матч со «Спартаком».