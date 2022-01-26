Французский клуб близок к аренде игрока «Шахтера»
Стало известно, сколько экс-звезда «Шахтера» будет получать в МЛС
Бразилец переберется в американскую лигу
Дуглас Коста / фото - Gremio
Бывший вингер донецкого «Шахтера» Дуглас Коста находится в шаге от перехода в «Лос-Анджелес Гэлэкси».
Как сообщает инсайдер Родриго Серрано, стороны уже согласовали все детали контракта, и в скором времени он будет подписан.
Бразилец будет выступать за клуб из МЛС на протяжении всего 2022-го года, и заработает за это время пять миллионов евро.
До этого 31-летний хавбек выступал на родине в составе «Гремио», но ушел оттуда из-за конфликта с руководством и фанатами.
Также в МЛС собирается перейти еще одна легенда донецкой команды.