Стало известно, сколько экс-звезда «Шахтера» будет получать в МЛС

Бразилец переберется в американскую лигу

Дуглас Коста / фото - Gremio

Бывший вингер донецкого «Шахтера» Дуглас Коста находится в шаге от перехода в «Лос-Анджелес Гэлэкси».

Как сообщает инсайдер Родриго Серрано, стороны уже согласовали все детали контракта, и в скором времени он будет подписан.

Бразилец будет выступать за клуб из МЛС на протяжении всего 2022-го года, и заработает за это время пять миллионов евро.

До этого 31-летний хавбек выступал на родине в составе «Гремио», но ушел оттуда из-за конфликта с руководством и фанатами.

Также в МЛС собирается перейти еще одна легенда донецкой команды.