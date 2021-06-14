Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Стало известно, сколько Эриксен пробудет в больнице

Лидеру сборной Дании стало плохо во время матча против Финляндии
Футбол Евро-2020
21:28
Стало известно, сколько Эриксен пробудет в больнице
Кристиан Эриксен / Фото - Twitter

Мартин Шутс, агент полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, рассказал о состоянии своего клиента. В матче Евро-2020 против Финляндии (0:1) игрок упал на поле. У хавбека была остановка сердца, его госпитализировали. Слова менеджера передает La Gazzetta dello Sport.

У нас был разговор вчера утром. Он шутил, был в хорошем настроении. Он – в порядке.

Мы все хотим понять, что с ним случилось, ему тоже хочется это выяснить. Врачи проводят углубленные обследования, это займет некоторое время.

Кристиан весьма счастлив. Он понял, сколько любви вокруг. Он получил сообщения со всего мира. Особенно его впечатлили послания из «Интера». Не только от партнеров по команде (с ними он пообщался в чате), но и от фанатов.

Теперь Кристиану необходим покой, с ним его жена и родители. Он остается под наблюдением, возможно, до вторника. Он хочет поддержать своих партнеров по сборной в игре против Бельгии.

Ранее Эриксен впервые обратился к общественности после сердечного приступа.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кристиан Эриксен сборная Дании (футбол) травмы Дания - Финлаяндия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
15:58
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
15:50
Эриксен впервые обратился к общественности после сердечного приступа
Эриксен впервые обратился к общественности после сердечного приступа
Футбол Евро-2020
12:48
Моуриньо: «Я молился и плакал из-за Эриксена»
Моуриньо: «Я молился и плакал из-за Эриксена»
Футбол Евро-2020
13 июня 22:11
Тренер Дании: «Не нужно было доигрывать матч с Финляндией»
Тренер Дании: «Не нужно было доигрывать матч с Финляндией»
Футбол Евро-2020
13 июня 20:10
Лидер сборной Дании: «UEFA дал возможность доиграть матч с Финляндией. Это нелепое решение»
Лидер сборной Дании: «UEFA дал возможность доиграть матч с Финляндией. Это нелепое решение»
Футбол Евро-2020
13 июня 17:34

Новости: Футбол

Эксперт: «Понравился характер сборной Украины в матче с Нидерландами»
Эксперт: «Понравился характер сборной Украины в матче с Нидерландами»
Сборная Украины
22:11
Тренер Чехии: «Наш вратарь сыграл просто великолепно»
Тренер Чехии: «Наш вратарь сыграл просто великолепно»
Евро-2020
22:10
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
Евро-2020
22:04
Матвиенко: «Пандев опытный игрок. Возраст не мешает ему хорошо играть на Евро-2020»
Матвиенко: «Пандев опытный игрок. Возраст не мешает ему хорошо играть на Евро-2020»
Сборная Украины
21:56
Забарный: «С Нидерландами могли забить на последних минутах»
Забарный: «С Нидерландами могли забить на последних минутах»
Сборная Украины
21:51
«Кадис» готов арендовать Лунина
«Кадис» готов арендовать Лунина
Примерa (Испания)
21:29
Стало известно, сколько Эриксен пробудет в больнице
Стало известно, сколько Эриксен пробудет в больнице
Евро-2020
21:28
«Шахтер» предложил 10 миллионов евро за Марлона
«Шахтер» предложил 10 миллионов евро за Марлона
Украинская Премьер-лига
21:11
Забарный стал самым молодым игроком в истории сборной Украины на Евро
Забарный стал самым молодым игроком в истории сборной Украины на Евро
Сборная Украины
21:09
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00