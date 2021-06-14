Стало известно, сколько Эриксен пробудет в больнице

Кристиан Эриксен / Фото - Twitter

Мартин Шутс, агент полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, рассказал о состоянии своего клиента. В матче Евро-2020 против Финляндии (0:1) игрок упал на поле. У хавбека была остановка сердца, его госпитализировали. Слова менеджера передает La Gazzetta dello Sport.

Мы все хотим понять, что с ним случилось, ему тоже хочется это выяснить. Врачи проводят углубленные обследования, это займет некоторое время.

Кристиан весьма счастлив. Он понял, сколько любви вокруг. Он получил сообщения со всего мира. Особенно его впечатлили послания из «Интера». Не только от партнеров по команде (с ними он пообщался в чате), но и от фанатов.

Теперь Кристиану необходим покой, с ним его жена и родители. Он остается под наблюдением, возможно, до вторника. Он хочет поддержать своих партнеров по сборной в игре против Бельгии.