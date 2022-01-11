«Шахтер» завершит сделку по вингеру «Аякса» в ближайшие часы
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Многие авторитетные источники подтверждают, что переход практически совершен
11 января 19:58
Давид Нерес / Фото: Getty Images
«Шахтер» завершил трансфер Давида Нереса из «Аякса», сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.
По его информации, «горняки» заплатили нидерландскому клубу 18 миллионов евро.
Нерес подпишет контракт с «Шахтером» до 2026-го года.
В нынешнем сезоне 24-летний Нерес провел за «Аякс» 22 матча, забил в них 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» объявит о трансфере Нереса в ближайше часы.
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