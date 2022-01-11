Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»

Многие авторитетные источники подтверждают, что переход практически совершен

Давид Нерес / Фото: Getty Images

«Шахтер» завершил трансфер Давида Нереса из «Аякса», сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По его информации, «горняки» заплатили нидерландскому клубу 18 миллионов евро.

Нерес подпишет контракт с «Шахтером» до 2026-го года.

В нынешнем сезоне 24-летний Нерес провел за «Аякс» 22 матча, забил в них 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» объявит о трансфере Нереса в ближайше часы.