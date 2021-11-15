Стало известно, сколько украинских фанатов будет присутствовать на выездном матче с Боснией

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Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы «Великий футбол» высказался касательно квоты украинских болельщиков на матче Босния и Герцеговина – Украина.

Готовность Украины к матчу с Боснией? Я видел полную готовность игроков и команды. Видел уверенность в глазах. Они понимают, что для многих это единственная возможность побывать на Чемпионате мира. Молодые понимают, что не так часто выпадает такой шанс, они чувствуют эту ответственность. Дополнительная супермотивация им не нужна. Ощущается уверенность тренерского штаба. Александр Васильевич сказал важные и нужные слова после игры в Одессе. Я видел в нем очень четкое понимание как мы должны сыграть, что мы должны показать болельщикам. Это самая важная игра этого года».