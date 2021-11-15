Стало известно, сколько украинских фанатов будет присутствовать на выездном матче с Боснией
Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы «Великий футбол» высказался касательно квоты украинских болельщиков на матче Босния и Герцеговина – Украина.
«Ситуация в Боснии? Очень важный вопрос, несколько дней назад у нас были проблемы с присутствием фанатов на трибунах. Но мы отстояли чтобы представительство Украины на этом матче было. Небольшая квота наших болельщиков была выделена, но и стадион небольшой. Я думаю те счастливчики, которые попадут на этот матч будут с первых секунд поддерживать нашу сборную до последней секунды. Стадион маленький, квота по UEFA тоже маленькая. У нас будет 200 болельщиков в гостевом секторе. Я уверен, что наши болельщики, которые будут там, всем сердцем поддержат нашу команду.
Готовность Украины к матчу с Боснией? Я видел полную готовность игроков и команды. Видел уверенность в глазах. Они понимают, что для многих это единственная возможность побывать на Чемпионате мира. Молодые понимают, что не так часто выпадает такой шанс, они чувствуют эту ответственность. Дополнительная супермотивация им не нужна. Ощущается уверенность тренерского штаба. Александр Васильевич сказал важные и нужные слова после игры в Одессе. Я видел в нем очень четкое понимание как мы должны сыграть, что мы должны показать болельщикам. Это самая важная игра этого года».
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21:45.
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