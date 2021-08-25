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Стало известно, сколько «Ювентус» хочет выручить за трансфер Роналду
Португалец окажется в «Манчестер Сити»?
08:43
Криштиану Роналду / Фото: ESPN
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может оказаться в «Манчестер Сити», сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.
По его информации, «Ювентус» запрашивает за 36-летнего Роналду 25-30 миллионов евро. Тем не менее «Манчестер Сити» не хочет платить за Роналду в принципе, поэтому взял паузу в переговорах.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до июня 2022-го года.
Ранее сообщалось, что Роналду сам хочет уйти из «Ювентуса». А вице-президент клуба заявил, что португалец находится не в лучшей физической форме.
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