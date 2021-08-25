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Стало известно, сколько «Ювентус» хочет выручить за трансфер Роналду

Португалец окажется в «Манчестер Сити»?
Футбол Серия А (Италия)
08:43
Стало известно, сколько «Ювентус» хочет выручить за трансфер Роналду
Криштиану Роналду / Фото: ESPN

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может оказаться в «Манчестер Сити», сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.

По его информации, «Ювентус» запрашивает за 36-летнего Роналду 25-30 миллионов евро. Тем не менее «Манчестер Сити» не хочет платить за Роналду в принципе, поэтому взял паузу в переговорах.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до июня 2022-го года.

Ранее сообщалось, что Роналду сам хочет уйти из «Ювентуса». А вице-президент клуба заявил, что португалец находится не в лучшей физической форме.

Петр Приходько
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Теги

Криштиану Роналду Ювентус

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