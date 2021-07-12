Жоржиньо и Эмерсон – дважды чемпионы Европы
Стало известно, сколько зрителей посетили матчи Евро-2020
Неплохой показатель, учитывая пандемию
Фото: UEFA
Стала известна суммарная посещаемость всех матчей Евро-2020. Об этом сообщает ВВС.
Матчи турнира посетили 1 миллион 99 тысяч 688 зрителей. Самым посещаемым на Евро-2020 стал финальный матч, в котором Италия победила Англию (1:1, пен. 3:2). На «Уэмбли» пришло более 67 тысяч зрителей.
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