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Стало известно условие, при котором «Днепр-1» автоматически продлит Йовичевича

Перед хорватским специалистом стоят конкретные задачи
Футбол Украинская Премьер-лига
29 ноября 20:07
Стало известно условие, при котором «Днепр-1» автоматически продлит Йовичевича
Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

В конце текущего сезона закончится контракт главного тренера «Днепра-1» Игоря Йовичевича с клубом, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Соглашение хорвата с клубом было подписано по схеме 2+1, и два года по нему подойдут к концу.

По информации источника, если команда завершит текущий сезон не ниже чем на 5-й строчке в УПЛ, то контракт специалиста будет автоматически продлен.

По истечению 16-ти туров «Днепр-1» занимает третью строчку в турнирной таблице, а с идущей на 6-м месте «Десной» их разделяет 10 очков.

Напомним, хавбек «Днепра-1» забил самый быстрый гол сезона в УПЛ.

Источник: Цыганык LIVE Павел Харченко
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СК Днепр-1 Игор Йовичевич

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