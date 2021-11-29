Йовичевич – о победе над «Ворсклой» 5:1: «В эйфории мы можем находиться лишь сегодня»
Стало известно условие, при котором «Днепр-1» автоматически продлит Йовичевича
Перед хорватским специалистом стоят конкретные задачи
29 ноября 20:07
Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1
В конце текущего сезона закончится контракт главного тренера «Днепра-1» Игоря Йовичевича с клубом, сообщает журналист Игорь Цыганык.
Соглашение хорвата с клубом было подписано по схеме 2+1, и два года по нему подойдут к концу.
По информации источника, если команда завершит текущий сезон не ниже чем на 5-й строчке в УПЛ, то контракт специалиста будет автоматически продлен.
По истечению 16-ти туров «Днепр-1» занимает третью строчку в турнирной таблице, а с идущей на 6-м месте «Десной» их разделяет 10 очков.
Напомним, хавбек «Днепра-1» забил самый быстрый гол сезона в УПЛ.