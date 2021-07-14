Стало известно условие, при котором с «Миная» могут снять трансферный бан

Ужгородский клуб должен заплатить

Фото: Футбол 24

Трансферный бан «Миная» может быть аннулирован при одном условии.

Сообщается, что «Минай» должен выплатить платеж солидарности на своего экс-игрока Мислава Матича в размере 50 тысяч евро.

Трансферный бан «Миная» пока действует на 3 трансферных окна.

Отметим, что УПЛ принял «Минай» в состав участников УПЛ, но ранее сообщалось, что у клуба на контракте осталось лишь 6 игроков.