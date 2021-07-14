«Минай» открыл счет в матче против «Динамо». Видео
Стало известно условие, при котором с «Миная» могут снять трансферный бан
Ужгородский клуб должен заплатить
Фото: Футбол 24
Трансферный бан «Миная» может быть аннулирован при одном условии.
Сообщается, что «Минай» должен выплатить платеж солидарности на своего экс-игрока Мислава Матича в размере 50 тысяч евро.
Трансферный бан «Миная» пока действует на 3 трансферных окна.
Отметим, что УПЛ принял «Минай» в состав участников УПЛ, но ранее сообщалось, что у клуба на контракте осталось лишь 6 игроков.