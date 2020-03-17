Стало известно, в каких комплектах форм «Динамо» и «Вильярреал» сыграют в Лиге Европы

Сегодня киевляне попытаются продлить свои выступления в еврокубках

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» сегодня, 18 марта, проведет ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Встреча начнется в Испании в 22:00.

На предматчевом совещании стороны приняли решение выступать в аналогичных с первой встречей комплектах форм. Так, команды сыграют в основных для себя «желто-синих» и «бело-синих» цветах.

Напомним, в составе киевлян на матч прибыло 23 футболиста.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.