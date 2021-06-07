Леоненко – о новой форме сборной Украины: «Это все устроили уродливые политики, я бы бил их палками»
Стало известно, в каких цветах сборная Украины сыграет с Кипром
Команда Шевченко проведет последний матч перед Евро-2020
12:41
Фото: УАФ
Стала известна форма сборной Украины на товарищеский матч с Кипром, сообщает пресс-служба УАФ.
Команда Андрея Шевченко сыграет в традиционно домашней желтой форме (вратарь – в черном). Команда соперника сыграет в синей форме (вратарь – в красном).
Видео трансляция матча Украина – Кипр.