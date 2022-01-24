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Стало известно, восстановится ли Бензема к игре с ПСЖ

Форвард получил повреждение в игре Примеры
Футбол Примерa (Испания)
17:44
Стало известно, восстановится ли Бензема к игре с ПСЖ
Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

В матче 22-го тура Примеры против «Эльче» (2:2) нападающий «Реала» Карим Бензема досрочно покинул поле во втором тайме.

Медицинский штаб клуба провел углубленное медобследование, чтобы узнать о степени серьезности травмы.

Как сообщает 20min, у 34-летнего француза – перегрузка мышц. Игрок сдаст дополнительные тесты, но скорее всего, его участию в матче 1/8 ЛЧ против ПСЖ, который состоится 15-го февраля, ничего не угрожает.

Также высока вероятность того, что капитан «бланкос» будет готов уже к следующей игре против «Атлетика», которая пройдет через две недели в рамках Кубка Испании.

Напомним, также во время вчерашнего матча дом Бензема ограбили, а сам форвард впервые в клубной карьере не забил пенальти.

Павел Харченко
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Теги

Карим Бензема Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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