Кошмарный вечер Бензема: был ограблен, не забил пенальти и получил травму
Стало известно, восстановится ли Бензема к игре с ПСЖ
Форвард получил повреждение в игре Примеры
17:44
Карим Бензема / фото - Real Madrid CF
В матче 22-го тура Примеры против «Эльче» (2:2) нападающий «Реала» Карим Бензема досрочно покинул поле во втором тайме.
Медицинский штаб клуба провел углубленное медобследование, чтобы узнать о степени серьезности травмы.
Как сообщает 20min, у 34-летнего француза – перегрузка мышц. Игрок сдаст дополнительные тесты, но скорее всего, его участию в матче 1/8 ЛЧ против ПСЖ, который состоится 15-го февраля, ничего не угрожает.
Также высока вероятность того, что капитан «бланкос» будет готов уже к следующей игре против «Атлетика», которая пройдет через две недели в рамках Кубка Испании.
Напомним, также во время вчерашнего матча дом Бензема ограбили, а сам форвард впервые в клубной карьере не забил пенальти.
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