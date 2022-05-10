Вход на матч сборной Украины против «Боруссии» для украинцев будет бесплатным
Стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем збірної з «Борусією»
Зустріч відбудеться 11 травня
15:00
Фото: УАФ
Відома співачка Христина Соловій виконає гімн України перед благодійним матчем збірної проти «Борусії» Менхенгладбах, повідомляє прес-служба УАФ.
Зауважимо, що гра відбудеться завтра, 11-го травня, на домашній арені «Борусії». Початок – о 21:45 за київським часом.
У українських вболівальників є можливість відвідати цей матч безкоштовно.
Нагадаємо, уже представлена нова форма збірної України, у якій команда гратиме найближчі товариські матчі у травні.
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