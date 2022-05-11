Стало відомо, коли Ярмоленко і Миколенко приїдуть в розташування збірної України

Олександр Петраков заявив, що знаходиться з усіма на контакті

Олександр Петраков і Сергій Сидорчук / Фото - УАФ Головний тренер збірної України Олександр Петраков на прес-конференції перед матчем проти «Боруссії» Менхенгладбах роз’яснив ситуацію з нашими легіонерами в закордонних клубах: Чи підтримуєте ви зв’язок із легіонерами збірної України? Лише вчора розмовляв з Андрієм Ярмоленком. Поговорили, посміялися трохи, це потрібно зараз, щоб не з’їхати з глузду. Ярмоленко вирушить до збірної 23 травня разом із Віталієм Миколенком. Сьогодні зателефоную Олександру Зінченку. Я зі всіма хлопцями розмовляю постійно. Але надто багато розмовляти теж не треба, бо коли приїдуть, то скажуть, що не скучили. У хлопців усе добре. Дай Боже, щоб так і було, без травм. 12 травня остаточно відправимо запрошення легіонерам. Чи будуть викликані до лав команди гравці із чемпіонату Угорщини — Петряк, Шабанов, Макаренко? Ні, ці футболісти викликані не будуть. Безкоштовна трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах. Початок о 21:45 11 травня.

Сергей Лукьяненко