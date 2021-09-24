Старт «Динамо» с «Шахтером» и даже команда из Второй лиги. Все участники 1/8 Кубка Украины

5 команд начнут свой путь в турнире с этой стадии

Кубок Украины / фото - Meta-ratings Стали известны все участники 1/8 Кубка Украины по футболу. С этой стадии в турнире стартуют участники еврокубков: «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Помимо играющих на международной арене, УПЛ будут представлять 8 команд: «Александрия», «Рух», Львов», «Мариуполь», «Днепр-1», «Верес», «Металлист-1925» и «Черноморец». С Первой лиги в 1/8 пробились «Металлист» и «Альянс», а Вторая лига ограничилась одним представителем – ЛНЗ. Команды узнают своих соперников уже сегодня, 24 сентября в 12:00. Напомним, обладателем Суперкубка Украины стал донецкий «Шахтер», переиграв «Динамо».

Павел Харченко