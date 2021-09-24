Кубок Украины. «Черноморец» и «Львов» прошли дальше, «Минай» вылетел
Старт «Динамо» с «Шахтером» и даже команда из Второй лиги. Все участники 1/8 Кубка Украины
5 команд начнут свой путь в турнире с этой стадии
Кубок Украины / фото - Meta-ratings
Стали известны все участники 1/8 Кубка Украины по футболу.
С этой стадии в турнире стартуют участники еврокубков: «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла».
Помимо играющих на международной арене, УПЛ будут представлять 8 команд: «Александрия», «Рух», Львов», «Мариуполь», «Днепр-1», «Верес», «Металлист-1925» и «Черноморец».
С Первой лиги в 1/8 пробились «Металлист» и «Альянс», а Вторая лига ограничилась одним представителем – ЛНЗ.
Команды узнают своих соперников уже сегодня, 24 сентября в 12:00.
Напомним, обладателем Суперкубка Украины стал донецкий «Шахтер», переиграв «Динамо».
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