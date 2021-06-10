Старт Евро-2020. Где в Киеве смотреть матчи сборной Украины

Болельщики нашей команды смогут посмотреть этот матч на главной арене страны – НСК «Олимпийский»

11 июня стартует долгожданное Евро, которое было перенесено в прошлом году из-за пандемии. Матчи турнира пройдут на 11 стадионах 11 городов 10 стран. Финал примет лондонский «Уэмбли», а открытие - «Олимпийский стадион» в «Риме».

Всего в финальной части турнира сыграют 24 сборные. Главными же претендентами на победу считаются команды Франции, Англии, Бельгии, Германии, Испании и Португалии.

Сборная Украины начнет свое выступление на Евро 13 июня. Команда Андрея Шевченко сыграет в Амстердаме с Нидерландами. Болельщики нашей команды смогут посмотреть этот матч на главной арене страны – НСК «Олимпийский». Организатор трансляции - бренд Parimatch совместно с ФК «Шахтер». Всех гостей ждет уличная еда, развлекательная программа и, конечно же, атмосфера настоящего футбольного праздника! Будет чем заняться и фанатам киберспорта, специально для них на НСК «Олимпийский» приедет CyberTruck, который будет транслировать матчи киберспортивного турнира. Приобрести билеты можно по ссылке. Начало в 22.00, а вход на стадион будет открыт с 17:00

В первый день европейского первенства будет сыгран только один матч Италия - Турция (начало в 22:00). На самой же церемонии открытия, которая начнется за полчаса до стартового свистка, зрители увидят полет самолетов из пилотажной группы ВВС Frecce tricolori, выступление ансамбля итальянской полиции и почетного караула конной полиции, а затем насладятся вокалом известного оперного тенора Андреа Бочелли. Также известно, что почетным гостем станет легендарный форвард «Рома» Франческо Тотти.