Старт Евро-2020, Лучкевич в «Днепре-1» и финалисты мужского Roland Garros
Предлагаем вам главные новости мира спорта за 11 июня.
Киевское «Динамо» начнет подготовку к сезону без Мирчи Луческу.
Стала известна бригада арбитров на первый матч сборной Украины на Евро-2020.
В УАФ утвердили официальный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава».
«Заря» подтвердила уход Абу-Ханны.
«Донбасс» узнал расписание матчей в Лиге чемпионов.
«Прометей» во втором матче финальной серии Суперлиги обыграл «Запорожье».
Валерий Лучкевич стал игроком «Днепра-1».
Дмитрий Чигринский может вернуться в УПЛ.
Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин добыла путевку на Олимпиаду-2020.
Стефанос Циципас и Новак Джокович вышли в финал Roland Garros.
Сборная Украины прибыла в Амстердам на матч с Нидерландами.
Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020.
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