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Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» – «Интер», известна их цена
Первый домашний матч «горняков» в ЛЧ состоится 28 сентября
2 сентября 14:32
Фото: Футбол 24
Стартовала продажа билетов на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Интером», сообщает пресс-служба «горняков».
Матч состоится 28-го сентября на НСК «Олимпийский».
Со 2-го сентября билеты на игру можно приобрести на сайте клуба, а с 6-го сентября – в кассах стадиона НСК «Олимпийский».
Цена билетов варьируется зависимо от таких категорий:
Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
SkyUp Club: 800 гривен;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
Sky Box: 13 000–15 000 гривен.
Отметим, что сегодня, 2-го сентября, «Шахтер» вернулся к тренировкам после нескольких выходных.
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