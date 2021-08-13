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Стартовала продажа билетов на матч Украина – Франция
Цены варьируются в диапазоне от 250 до 5000 грн
12:39
Фото: УАФ
Стартовала продажа билетов на матч квалификации на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Франции.
Билеты доступны исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Их цена варьируются в диапазоне от 250 до 5000 грн. Один человек может приобрести не более четырех «тикетов».
Матч Украина – Франция состоится 4 сентября на НСК Олимпийский в Киеве. Начало игры – в 21:45.
Напомним, после ухода Андрея Шевченко сборная Украины находится в поисках нового главного тренера.
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