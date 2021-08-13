Стартовала продажа билетов на матч Украина – Франция

Цены варьируются в диапазоне от 250 до 5000 грн

Фото: УАФ

Стартовала продажа билетов на матч квалификации на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Франции.

Билеты доступны исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Их цена варьируются в диапазоне от 250 до 5000 грн. Один человек может приобрести не более четырех «тикетов».

Матч Украина – Франция состоится 4 сентября на НСК Олимпийский в Киеве. Начало игры – в 21:45.

Напомним, после ухода Андрея Шевченко сборная Украины находится в поисках нового главного тренера.