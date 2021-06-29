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Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» – «Динамо»

Суперкубок Украины состоится 24-го июля
Футбол Суперкубок Украины
19:23
Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» – «Динамо»
Фото: Twitter

Стартовала продажа на матч Суперкубка Украины между «Шахтером» и «Динамо», сообщает пресс-служба УПЛ.

Матч состоится 24-го июля на НСК «Олимпийском» в Киеве.

Самые дешевые билеты будут стоить 150 гривен.

Прошлогодний матч за Суперкубок Украины также проходил в Киеве, «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 3:1.

Напомним, что 25-го июля начнется 1-й тур УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ 2019/20.

Петр Приходько
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Динамо Киев Шахтер Донецк

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