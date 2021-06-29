«Динамо» провело первую тренировку на сборах в Швейцарии
Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» – «Динамо»
Суперкубок Украины состоится 24-го июля
19:23
Фото: Twitter
Стартовала продажа на матч Суперкубка Украины между «Шахтером» и «Динамо», сообщает пресс-служба УПЛ.
Матч состоится 24-го июля на НСК «Олимпийском» в Киеве.
Самые дешевые билеты будут стоить 150 гривен.
Прошлогодний матч за Суперкубок Украины также проходил в Киеве, «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 3:1.
Напомним, что 25-го июля начнется 1-й тур УПЛ.
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