Вацко: «Нидерланды «возили» Украину. После 0:2 никто не верил»
Стартовые составы команд на матч Нидерланды – Австрия
Матч 2-го тура группового этапа Евро-2020
Сборная Нидерланд / фото - Getty Images
Пресс-служба UEFA объявила составы на матч 2-го тура группы Евро-2020, в котором сойдутся сборные Австрии и Нидерланд.
Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Блинд, Думфрис, де Роон, Ф. де Йонг, ван Анхолт, Вегхорст, Вейналдум, Депай.
Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, К. Шлагер, Ульмер, Лаймер, Забитцер, Грегорич, Баумгартнер.
Матч Нидерланды – Австрия пройдет сегодня, 17 июня, в Амстердаме. Начало – в 22:00.
Евро-2020. Нидерланды – Австрия. Онлайн трансляция
Евро-2020. Нидерланды – Австрия. Видео трансляция
Напомним, в предыдущем матче игрового дня Бельгия обыграла Данию.