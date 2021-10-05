Матвиенко рассказал, почему «Динамо» в матче с «Шахтером» играло от обороны
«Стены ходуном ходили». Какую взбучку Луческу устроил игрокам после 0:5 от «Баварии»
Тренер остался, мягко говоря, недоволен
Мирча Луческу / фото - dynamo.kiev
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, как главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отчитывал своих подопечных после разгромного поражения от «Баварии» (0:5):
«После игры с «Баварией» в раздевалке был такой разнос. Луческу делал такой разгон футболистам своей команды, что вы просто не представляете. Стены ходуном ходили. Сразу по возвращении из Мюнхена вся команда поехала на базу: теория, тренировки и это дало свои плоды. Где-то Луческу достучался. Футболисты сыграли не так ярко как хотелось бы, чтобы играло «Динамо», но команда сыграла организованно.
Опять же, травма Траоре очень помогла «Динамо». Я считаю, что был бы на поле Траоре, то в те полчаса, когда «Динамо» начало подсаживаться во втором тайме, «Шахтер» бы обязательно забил. Здесь нужно сказать об удаче «Динамо».
После ужасающего разгрома от мюнхенцев киевляне сыграли «сухую» ничью с «Шахтером» и сохранили трехочковый отрыв от «горняков».
Напомним, Мирон Маркевич заявил, что Луческу в матче с донецким клубом дал своей команде указание играть от обороны, так как киевлян устраивала ничья.
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