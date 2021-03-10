Джеко не сможет выйти на поле в первом матче с «Шахтером»
Степаненко: «Без Джеко «Рома» – совершенно другая команда»
Однако хавбек и сам не сможет помочь «Шахтеру» в матче с сильным соперником
Тарас Степаненко / Фото - Sector.depo.ua
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Слова футболиста передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
Ныне уже нет смысла сравнивать предстоящий матч и встречи в Лиге чемпионов три года назад. Условия и команды изменились. Кроме того, «Рома» – совсем другая, когда Джеко нет на поле.
Я жду напряженной игры двух соперников, которые любят играть в футбол и умеют это делать. Полагаю, у нас будет небольшое преимущество в первом матче. Все из-за того, что хозяева будут больше думать об игре в атаке.
При этом не думаю, что встречи с «Ромой» будут такими же, как и наши игры с «Интером» в Лиге чемпионов. Тогда из-за больших кадровых проблем нам пришлось больше играть от обороны. Сейчас все будет по-другому.
Намомним, Степаненко не отправился с командой в Рим на первый матч с «Ромой».
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