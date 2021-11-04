Анчелотти: «Шахтер» – особая команда, не такая, как все»
Степаненко: «Будем разбираться в причинах поражения вместе с тренерским штабом»
«Шахтер» уступил «Реалу» на «Бернабеу»
10:55
Фото: Getty Images
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в своем Instagram высказался о поражении «Реалу» (1:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
«Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру.
Почему же проигрыш? Болельщики, вы имеете полное право задавать этот вопрос. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом – их всегда много.
И поверьте, мы сделаем все, чтобы в будущих играх были пути и возможности для побед, а не эти и новые причины»
«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но свою гибкость Де Дзерби проявил слишком поздно.
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