Степаненко: «Будем разбираться в причинах поражения вместе с тренерским штабом»

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Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в своем Instagram высказался о поражении «Реалу» (1:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Почему же проигрыш? Болельщики, вы имеете полное право задавать этот вопрос. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом – их всегда много.

И поверьте, мы сделаем все, чтобы в будущих играх были пути и возможности для побед, а не эти и новые причины»