Степаненко: «Была игра в одну калитку, должны были побеждать в 4-6 голов»

Тарас Степаненко / Фото: Sport.ua

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в эфире программы «Головна команда» высказался о ничьей с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

– 36 ударов, 14 – в створ.

– Да, мяч просто не хотел лететь в ворота – то в защитника попадет, то вратарь здорово сыграл, то не хватило каких-то сантиметров, у гола забили из офсайда. Будем надеяться, что оставили забитые мячи на самый важный матч.

– Вы забили эффектный гол и спасли игру.

– Спасибо большое. Стадион «Черноморец» фартовый для меня в сборной – я второй раз здесь забил. Мне приятно, но хотелось бы забить в официальных матчах, так как я отличался только в товарищеских. Но очень приятно, хороший гол, еще и с правой ноги – я очень доволен.

– Вспомните, сколько забили за сборную?

– Это 4-й гол, по-моему.

– А кому забивали?

– Я вспоминал. Смешно будет. Нигеру, Кипру и, по-моему, албанцам. И сегодня.