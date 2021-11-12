Степаненко: «Была игра в одну калитку, должны были побеждать в 4-6 голов»
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в эфире программы «Головна команда» высказался о ничьей с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.
– Полностью переиграли, даже не знаю, сколько там было опасных моментов и ударов по воротам соперника. Вообще в одну калитку, должны были выигрывать в 4-5 голов, даже 6, может быть. Бывают такие матчи, когда ты постоянно атакуешь, пропускаешь контратаку, а потом не можешь забить. Сегодня был такой матч. По игре, думаю, к команде нет никаких претензий.
– 36 ударов, 14 – в створ.
– Да, мяч просто не хотел лететь в ворота – то в защитника попадет, то вратарь здорово сыграл, то не хватило каких-то сантиметров, у гола забили из офсайда. Будем надеяться, что оставили забитые мячи на самый важный матч.
– Вы забили эффектный гол и спасли игру.
– Спасибо большое. Стадион «Черноморец» фартовый для меня в сборной – я второй раз здесь забил. Мне приятно, но хотелось бы забить в официальных матчах, так как я отличался только в товарищеских. Но очень приятно, хороший гол, еще и с правой ноги – я очень доволен.
– Вспомните, сколько забили за сборную?
– Это 4-й гол, по-моему.
– А кому забивали?
– Я вспоминал. Смешно будет. Нигеру, Кипру и, по-моему, албанцам. И сегодня.
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.
Комментарии 0