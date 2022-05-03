Степаненко: «Де Дзерби на 50 процентов уже попрощался с командой»

Итальянский специалист, вероятно, покинет «Шахтер»

Роберто де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби покинет команду, о чем сообщил капитан «горняков» Тарас Степаненко. Его цитирует пресс-служба донецкого клуба.

– Какое настроение в команде перед отъездом в сборную Украины?

– Было эмоциональное прощание. Все зависит от многих факторов. Можно сказать, что Де Дзерби вместе с помощниками на 50 процентов уже попрощался с командой, потому что прогнозировать события дальше никто не может. Они сделали все что могли и помогли команде в тяжелое время. Конечно, мы все надеемся, что в будущем будет и чемпионат, и Лига чемпионов, а Роберто будет вместе с командой.



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