Де Дзербі: «Можливо, це був мій останній день як тренера «Шахтаря»
Степаненко: «Де Дзерби на 50 процентов уже попрощался с командой»
Итальянский специалист, вероятно, покинет «Шахтер»
Роберто де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби покинет команду, о чем сообщил капитан «горняков» Тарас Степаненко. Его цитирует пресс-служба донецкого клуба.
– Какое настроение в команде перед отъездом в сборную Украины?
– Было эмоциональное прощание. Все зависит от многих факторов. Можно сказать, что Де Дзерби вместе с помощниками на 50 процентов уже попрощался с командой, потому что прогнозировать события дальше никто не может. Они сделали все что могли и помогли команде в тяжелое время. Конечно, мы все надеемся, что в будущем будет и чемпионат, и Лига чемпионов, а Роберто будет вместе с командой.
Ранее Де Дзерби намекнул, что вскоре покинет «Шахтер»
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