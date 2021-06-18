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Степаненко: «Для меня эта победа очень многое значит»

Обыграть Македонию было далеко не просто
Футбол ЕВРО-2020
13:25
Степаненко: «Для меня эта победа очень многое значит»
фото - FootBoom

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о сложностях в матче с Македонией и прокомментировал победу своей команды в этом поединке:

«Важная победа для нас. Для меня это первая победа в финальной части чемпионата Европы. И для меня лично она очень много значит. Хотел бы посвятить ее своей семье, ведь лишь эти люди знают, какой путь я прошел, чтобы сегодня находиться здесь с командой, сколько я работал, чтобы попасть на турнир. Я очень счастлив.

После матча Андрей Шевченко пока лишь всех поздравил, поскольку отдал много эмоций, переживает. Счет был скользкий, соперники бежали вперед, старались забить. Те же голландцы в матче с нами посчитали, что игру уже сделано, расслабились и пропустили два гола. Поэтому нужно оставаться сосредоточенным с первой минуты и до последней.

Македонцы забили после пенальти, а мы - нет? Думаю, были бы вопросы, если бы в наши ворота забил не той футболист, который исполнял 11-метровый. А так - все было очень быстро, трудно было контролировать. По пенальти Руслана Малиновского, я бежал рядом со своим визави, поэтому не помню, кто и как выбил мяч.

Я чувствую себя нормально. Сегодня была очень жаркая погода, много воды терял организм. Я даже не помню, когда в последний раз у меня случались судороги. Думаю, это результат обезвоживания.

Очень крутая атмосфера на стадионе, спасибо болельщики за поддержку. Благодаря им мы получили победу. Они классно исполнили «Червону руту» и Гимн Украины перед началом матча. Это вдохновляет и окрыляет».

Подопечные Андрея Шевченко одержали свою первую победу на Евро-2020. Голами в матче отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, которые установили уникальное достижение.

Теперь, для выхода из группы национальной команде нужно набирать очки со сборной Австрии, матч с которой состоится уже 21 июня.

Напомним, был назван лучший игрок противостояния украинцев и македонцев.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Украина - Северная Македония Тарас Степаненко

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