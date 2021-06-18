Степаненко: «Для меня эта победа очень многое значит»

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Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о сложностях в матче с Македонией и прокомментировал победу своей команды в этом поединке:

После матча Андрей Шевченко пока лишь всех поздравил, поскольку отдал много эмоций, переживает. Счет был скользкий, соперники бежали вперед, старались забить. Те же голландцы в матче с нами посчитали, что игру уже сделано, расслабились и пропустили два гола. Поэтому нужно оставаться сосредоточенным с первой минуты и до последней.

Македонцы забили после пенальти, а мы - нет? Думаю, были бы вопросы, если бы в наши ворота забил не той футболист, который исполнял 11-метровый. А так - все было очень быстро, трудно было контролировать. По пенальти Руслана Малиновского, я бежал рядом со своим визави, поэтому не помню, кто и как выбил мяч.

Я чувствую себя нормально. Сегодня была очень жаркая погода, много воды терял организм. Я даже не помню, когда в последний раз у меня случались судороги. Думаю, это результат обезвоживания.

Очень крутая атмосфера на стадионе, спасибо болельщики за поддержку. Благодаря им мы получили победу. Они классно исполнили «Червону руту» и Гимн Украины перед началом матча. Это вдохновляет и окрыляет».