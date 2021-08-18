Защитник «Шахтера» может перебраться в ряды лидера УПЛ
Степаненко: «Главное – результат с «Монако». Победа за нами»
Хавбек «Шахтера» прокомментировал первый матч противостояния раунда плей-офф ЛЧ
17:20
Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился в своем Instagram мыслями после победы в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (1:0).
Вчера был эмоциональный и насыщенный моментами (иногда противоречивыми желтыми) матч. Главное – результат! Победа за нами. Готовимся к домашней встрече в Харькове.
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