Степаненко: «Гол Болгарии – один из лучших, что я забивал»

Тарас Степаненко / фото - УАФ

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко в интервью YouTube каналу vZbirna подвел итоги товарищеского матча против национальной команды Болгарии (1:1).

Может, судьба нам улыбнется в следующем матче?

Дай бог. Главное, чтобы мы все работали, старались, отдавались полностью. А я верю, что если человек работает, удача к нему обязательно будет благосклонна.

Ты забил с правой. Работал над ней в последнее время?

Нет, просто мяч так лег и пробил – так бывает. Уже забивал с правой, но не с дальней дистанции.

Может, это был твой самый красивый гол?

Один из самых – парочку красивых забил уже. Этот – один из лучших.

Что сейчас самое важное, чтобы быть готовыми к боснийцам?

Думаю, сейчас самое главное – восстановиться. Будут потом теоретические занятия, будем и на практике отрабатывать. Будем готовиться, верить в себя, свои силы, успех, и тогда все у нас получится.