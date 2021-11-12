Степаненко: «Гол Болгарии – один из лучших, что я забивал»
Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко в интервью YouTube каналу vZbirna подвел итоги товарищеского матча против национальной команды Болгарии (1:1).
Провели отличный матч. К сожалению, так бывает, что атакуешь, создаешь моменты, и мяч просто не хочет лететь в ворота, а соперника – 2 раза дошли до ворот и забили. Это футбол, за это мы его любим. Считаю, что мы провели хороший матч.
Может, судьба нам улыбнется в следующем матче?
Дай бог. Главное, чтобы мы все работали, старались, отдавались полностью. А я верю, что если человек работает, удача к нему обязательно будет благосклонна.
Ты забил с правой. Работал над ней в последнее время?
Нет, просто мяч так лег и пробил – так бывает. Уже забивал с правой, но не с дальней дистанции.
Может, это был твой самый красивый гол?
Один из самых – парочку красивых забил уже. Этот – один из лучших.
Что сейчас самое важное, чтобы быть готовыми к боснийцам?
Думаю, сейчас самое главное – восстановиться. Будут потом теоретические занятия, будем и на практике отрабатывать. Будем готовиться, верить в себя, свои силы, успех, и тогда все у нас получится.
Напомним, голкипер сборной Дмитрий Ризнык также высказался об этом матче.
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