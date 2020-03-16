Степаненко и Дентиньо тренируются по индивидуальной программе перед «Ромой»

Футболисты, скорее всего, не помогут команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча состоится 18 марта на НСК «Олимпийский».

Наставник «горняков» Луиш Каштру на тренировке 16 марта уделил внимание тактике на предстоящий поединок. Отрабатывались взаимодействия в атаке и обороне, а также стандартные положения.

Продолжают заниматься по индивидуальной программе полузащитники Тарас Степаненко и Дентиньо. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Начало – в 19:55.