Трубин: «Все от персонала до игроков «Шахтера» верят в команду в матче с «Ромой»
Степаненко и Дентиньо тренируются по индивидуальной программе перед «Ромой»
Футболисты, скорее всего, не помогут команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы
16 марта 22:18
Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча состоится 18 марта на НСК «Олимпийский».
Наставник «горняков» Луиш Каштру на тренировке 16 марта уделил внимание тактике на предстоящий поединок. Отрабатывались взаимодействия в атаке и обороне, а также стандартные положения.
Продолжают заниматься по индивидуальной программе полузащитники Тарас Степаненко и Дентиньо. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Начало – в 19:55.