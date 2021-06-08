Степаненко: «Хотелось, чтобы в товарищеских матчах играли в равных составах»

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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Кирпом (4:0) в контрольном матче.

Удаление у Кипра? Не хотелось, чтобы в товарищеских матчах команда, которая нам и так по зубам, облегчала нам задачу. Было важно играть в темпе, выдерживать ритм. А когда у соперника на одного игрока меньше и ты владеешь тотальным превосходством, то это немного расслабляет. Ты делаешь не такой объем движение. В плане нагрузки было бы лучше, если бы Кипр остался в полном составе.

Есть ли у нашей молодежи мандраж перед Евро? Все ребята, не считая пары игроков, уже много сыграли за сборную и постоянно выступают в своих клубах. Думаю, что они будут готовы. Если будет нужно, поможем».