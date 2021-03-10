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Степаненко: «Коваленко сказал мне, что тренировки Гасперини ужасны»
Игрок «Шахтера» общался с бывшим партнером по команде
Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в комментарии Corriere dello Sport рассказал, что общался с экс-партнером по команде Виктором Коваленко.
«Он замкнутый парень, ему нужно время. Он мне сказал, что тренировки Гасперини ужасны».
Коваленко пока не дебютировал за «Аталанту», но получил вызов в сборную Украины.
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