Степаненко: «Коваленко сказал мне, что тренировки Гасперини ужасны»

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Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в комментарии Corriere dello Sport рассказал, что общался с экс-партнером по команде Виктором Коваленко.

«Он замкнутый парень, ему нужно время. Он мне сказал, что тренировки Гасперини ужасны».

Коваленко пока не дебютировал за «Аталанту», но получил вызов в сборную Украины.