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Степаненко – лучший игрок «Шахтера» в мае
Он забил два мяча в двух матчах
18 мая 09:10
Фото: shakhtar.com
В «Шахтере» определился лучший игрок по итогам мая.
Им стал полузащитник Тарас Степаненко. В двух матчах он отличился двумя забитыми мячами.
В голосовании он обошел нападающего Дентиньо, сообщает сайт клуба.
Болельщики сделали свой выбор!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 17, 2021
Тарас Степаненко – лучший игрок «Шахтера» в мае! pic.twitter.com/KYeLUM5rqE
Отметим, что Степаненко перенес травму и лишь в апреле вернулся на поле.
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