Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»

Тарас Степаненко / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в шоу «Трендец» рассказал о том, как его семья болеет за него.

Моя жена, Кривцова и Матвиенко – они такие, чтобы поболеть, но чтобы где-то и налили просекко бокальчик. Они любят и поболеть, и расслабиться немного. Если был бы махач, не знаю, пошли бы они или нет. Моя мама точно бы пошла».