Степаненко: «Я не из тех, кто за счет своего авторитета или былых достижений будет занимать чье-то место в сборной»
Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»
Лидер сборной Украины рассказал о своей семье
Тарас Степаненко / Фото: Twitter
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в шоу «Трендец» рассказал о том, как его семья болеет за него.
«Моя мама могла бы быть ультрас, скорее всего. Наши жены поддерживают команду, нас персонально. Это как частичка нас. Юлия Пятова тоже очень активная, она тоже могла бы быть ультрас.
Моя жена, Кривцова и Матвиенко – они такие, чтобы поболеть, но чтобы где-то и налили просекко бокальчик. Они любят и поболеть, и расслабиться немного. Если был бы махач, не знаю, пошли бы они или нет. Моя мама точно бы пошла».
Все решится сегодня. Какие расклады нужны Украине для выхода в плей-офф.
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