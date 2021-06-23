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Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»

Лидер сборной Украины рассказал о своей семье
Футбол Евро-2020
20:26
Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»
Тарас Степаненко / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в шоу «Трендец» рассказал о том, как его семья болеет за него.

«Моя мама могла бы быть ультрас, скорее всего. Наши жены поддерживают команду, нас персонально. Это как частичка нас. Юлия Пятова тоже очень активная, она тоже могла бы быть ультрас.

Моя жена, Кривцова и Матвиенко – они такие, чтобы поболеть, но чтобы где-то и налили просекко бокальчик. Они любят и поболеть, и расслабиться немного. Если был бы махач, не знаю, пошли бы они или нет. Моя мама точно бы пошла».


Все решится сегодня. Какие расклады нужны Украине для выхода в плей-офф.

Петр Приходько
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Тарас Степаненко

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