Степаненко: «Мы могли забирать очки в матче с «Реалом»

Тарас Степаненко / фото - UEFA

Донецкий «Шахтер» с боем проиграл «Реалу» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Капитан «горняков» Тарас Степаненко в интервью пресс-службе клуба подвел итоги этой встречи.

В плане качества – да, можно сказать, что были хорошие эпизоды, где мы доминировали и создавали моменты. Были эпизоды, когда доминировал и создавал моменты «Реал». Но в плане результата, конечно, я недоволен.

У «Шахтера» было много подходов к воротам «Реала». Заслуга соперника в том, что не забили больше одного гола?

Конечно. Они хорошо оборонялись, как я понимаю, тоже много работают над этим, в позиционной обороне действуют хорошо, закрывают зоны. Когда «Реал» с такими футболистами защищается, взломать их оборону непросто. Нужно отдать им должное – это «Реал» (Мадрид).

Играли в атаку, на победу. Не хватило реализации?

В таких играх много моментов не бывает – их нужно реализовывать. Но мы не должны забывать, что и у «Реала» были моменты и они тоже некоторые не использовали. Тяжело сказать. Все старались, хотели сделать максимум и добиться положительного результата, но, к сожалению, не получилось.

По игре заслуживали увезти три очка?

Мы не можем говорить, что могли или не могли. По качеству игры могли заработать очки. Сколько? Не знаю. К сожалению, мы этого не сделали. Класс соперника, таких футболистов, как Бензема, решил исход матча. Поэтому он играет столько лет в «Реале».