Павлов: «Если кого-то нет в составе, это проблема игрока. Петракову не стоит извиняться»
Степаненко: «Не должны были пропускать от Франции. У нас три высоких защитника»
Хавбек сборной Украины считает, что команда могла замахнуться на три очка
16:39
Тарас Степаненко / Фото - Eurosport
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался относительно итога матча отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (1:1). Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.
В принципе, сыграли хорошо. За игру нам можно поставить твердую четверку. Понятно, что нам повезло в конце матча, была устойчива. Впрочем, мы и пропустили гол, который не должны были пропускать.
Фланговые передачи должны быть нашей сильной стороной, поскольку у нас три высокие центральные защитники. Но так получилось, была хорошая передача. Я лично считаю, что мы могли бы побороться и за три очка.
После игры мы с ребятами поблагодарили друг друга, нас поблагодарил Александр Петраков, все нормально.
Известный специалист Сергей Ковалец считает, что Украина не уступила Франции в основных аспектах игры.
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