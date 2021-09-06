Степаненко: «Не должны были пропускать от Франции. У нас три высоких защитника»

Тарас Степаненко / Фото - Eurosport

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался относительно итога матча отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (1:1). Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.

Фланговые передачи должны быть нашей сильной стороной, поскольку у нас три высокие центральные защитники. Но так получилось, была хорошая передача. Я лично считаю, что мы могли бы побороться и за три очка.

После игры мы с ребятами поблагодарили друг друга, нас поблагодарил Александр Петраков, все нормально.