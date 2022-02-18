«Реал» интересуется защитником «Шахтера»
Степаненко: «Нерес – опытный игрок. Его взяли под результат»
Полузащитник оценил нового одноклубника по «Шахтеру»
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко считает, что Давид Нерес сможет принести результат клубу в будущем. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.
«Давид, можно сказать, уже опытный футболист. Его взяли под результат, поэтому, думаю, ему нужно быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться в команде, знакомиться с партнерами, чтобы с самого начала сезона приносить результат».
Нерес обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро.
Один из игроков «горняков» может уйти в «Реал».
Комментарии 0