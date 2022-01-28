Степаненко: «Нормально, когда не сразу все получается. Мы работаем над построением игры»

Команда уже провела первый контрольный матч

Тарас Степаненко / фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался для клубной пресс-службы о подготовке ко второй части сезона на зимнем сборе в Турции.

Тарас, заканчивается вторая неделя сбора. Как самочувствие?

«Все нормально. Есть немного усталость, крепатура, но все в рабочем режиме. Это нормально, когда на первом сборе ты работаешь где-то на усталости».

Первая неделя была больше втягивающей. Чем команда занимается сейчас?

«Отрабатываем определенные элементы игры. Очень много тактических упражнений, которые сочетаются с интенсивными отрезками. Больше специфической работы: тактика, с мячом, командные действия. Все это интенсивно и с довольно большими промежутками времени, чтобы имплементировать в игру то, что выполняется в тактических упражнениях».

Если говорить о тактике, вы отрабатываете что-то новое или закрепляете то, что было на протяжении осенней части сезона?

«Я не могу раскрыть всего. Есть видение игры главного тренера, и он над этим усердно трудится. Нормально, когда не сразу все получается, и мы довольно долго все отрабатываем. В принципе, мы это делали и в сезоне. Работаем над построением игры: в ней есть разные компоненты (начало атаки, переходы), над ними и трудимся».

Какие впечатления от первого матча? Насколько важно было после длинного перерыва почувствовать мяч, партнеров?

«Играли против неплохой команды. Чем австрийцы славятся, и мне это нравится, что они всегда прессингуют, играют с ромбом в середине и двумя нападающими. В принципе, это для нас хорошо, потому что мы как раз пытались выходить из обороны через короткий пас, без длинных передач. Не всегда получалось, тем не менее некоторые наработки проходили и удавались. Видно, что еще физически не совсем готовы, нет тех движения и легкости, которые должны быть. Это первый, втягивающий матч, дальше будет лучше».

Как на данном этапе оценил бы свою форму и команды в целом?

«Может быть, на 60 процентов. За две недели форму тяжело набрать. Повторюсь, сейчас мы постоянно под нагрузкой, где-то тяжелые ноги, где-то крепатура, а где-то и голова еще не совсем привыкла после отдыха. Но процентов 60 есть».

Вторую неделю с командой тренируются новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас. Твое мнение об этих ребятах?

«Винисиус – молодой парень, который пока смотрит и привыкает. Думаю, это футболист на будущее «Шахтера». Ему нужно время, чтобы адаптироваться, хотя с «Вольфсбергером» он отдал две голевые передачи. Постепенно наберет форму, поймет, как команда играет, и будет создавать конкуренцию. А Давид, можно сказать, уже опытный футболист, и его взяли под результат. Ему нужно быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться к команде, знакомиться с партнерами, чтобы уже с самого начала сезона приносить результат».

«Горняки» провели первую игру с «Вольфсбергом», которая закончилась уверенной победой со счетом 4:1. Правда, все свои голы дончане забили после 77-й минуты.