Степаненко: «Нужно серьезно настроиться к «Монако». Думаю, мы будем хорошо готовы»

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Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов.

Состав «Монако» я уже изучил — есть пару хороших нападающих, а вообще, это достаточно молодой коллектив. Думаю, что соперник больше играет в командный футбол, а ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду на себе, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.

Знаю, что «Монако» проиграл в последнем матче своего чемпионата. Мы тоже уступили Александрии, но потом обыграли «Генк» в ответной игре. Думаю, их главный тренер просто дал отдохнуть основным футболистам. Сам матч я не смотрел, но, наверное, так и было. Они так же, как и мы, сыграли матч квалификации до этого, поэтому получили возможность отдохнуть, а потом случилось так, как и у нас с «Александрией»: пропустили и не сумели забить в ответ.

Поэтому, если они и проиграли, то только сильнее будут настраиваться на нашу и игру и разбирать свои ошибки. Для них, как и для нас, это важный матч. Нужно серьезно настроиться и готовиться к бою».