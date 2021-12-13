Степаненко – о Марлосе: «Все хотели в команде, чтобы он остался»

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в программе «Великий футбол» прокомментировал уход из команды Марлоса.

Считаю, для нас это очень большая потеря. Каждый из нас хотел, чтобы он остался в клубе, но, к сожалению, это жизнь футболиста – иногда приходит время. Я знаю, что он хотел домой к семье, его родители уже возрастные, и он хочет пожить в Бразилии.

Честно, мне очень тяжело. Я действительно прикипел к этому человеку. Очень жаль».