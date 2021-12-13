«Шахтер» ушел в отпуск. Известна дата отлета на сборы
Степаненко – о Марлосе: «Все хотели в команде, чтобы он остался»
Полузащитник ушел из клуба
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в программе «Великий футбол» прокомментировал уход из команды Марлоса.
«Его человеческие качества на самом высоком уровне. Это очень добрый человек с большим сердцем, всегда с хорошим настроением, большой профессионал.
Считаю, для нас это очень большая потеря. Каждый из нас хотел, чтобы он остался в клубе, но, к сожалению, это жизнь футболиста – иногда приходит время. Я знаю, что он хотел домой к семье, его родители уже возрастные, и он хочет пожить в Бразилии.
Честно, мне очень тяжело. Я действительно прикипел к этому человеку. Очень жаль».
Марлос не пришел на прощальную встречу с игроками «Шахтера».
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