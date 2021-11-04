Степаненко – о положении дел в группе ЛЧ: «Теперь нам остается борьба только за Лигу Европы»

Капитан «Шахтера» – о поражении «Реалу»

Тарас Степаненко / фото - Getty Images

Капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко в интервью пресс-службе клуба высказался о результатах матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла «Реалу».

Степаненко прокомментировал положение дел в таблице, заявив, что единственным вариантом для «Шахтера» осталась только борьба за выход в Лигу Европы.

«Нам теперь осталась только борьба за Лигу Европы. Нам нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках. Это и хорошо: нужно рисковать, не бояться, играть в атакующий футбол. В принципе, тренерский штаб нас об этом просит, потому психологически будет легче».

Напомним, Де Дзерби также высказался о матче с «Реалом».