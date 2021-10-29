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Степаненко – о продлении контракта с «Шахтером»: «Радостное для меня событие»
Полузащитник продолжит играть за клуб
29 октября 11:17
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал через свой Instagram продление контракта с клубом.
«По улыбке можно понять, насколько радостное для меня событие.
Спасибо всем за доверие! Сейчас одни эмоции, и слова в предложения слабо собираются.
Чуть позже расскажу, что для меня значат прошедшие 11,5 лет в «Шахтере» и новый контракт.
Семья!».
Новый контракт рассчитан до 2024-го года.
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