Степаненко – о продлении контракта с «Шахтером»: «Радостное для меня событие»

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал через свой Instagram продление контракта с клубом.

Спасибо всем за доверие! Сейчас одни эмоции, и слова в предложения слабо собираются.

Чуть позже расскажу, что для меня значат прошедшие 11,5 лет в «Шахтере» и новый контракт.

Семья!».