Степаненко – об арбитре матча «Шахтер» – «Монако»: «Не знаю, чем я ему запомнился»

Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился в эфире YouTube-канала «Бомбардир» ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Хавбек прокомментировал тот факт, что встречу обслужит Энтони Тэйлор. Арбитр уже дважды успел удалить футболиста.

Сейчас вот на поле будет Пятов. Понятно, что он опытный футболист, может поддержать, подкрикнуть, когда надо. А так все ребята выкладываются, стараются и помогают друг другу.

Энтони Тэйлор? Мне запомнился этот арбитр. Не очень хорошие воспоминания о нем. Знаю, что он очень высокого уровня судья, всегда работает на высочайшем уровне. Но думаю, с моими удалениями он погорячился и сейчас он пересмотрел свое отношение ко мне. Не знаю, чем я ему запомнился. Сейчас будет судить хорошо.