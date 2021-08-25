Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 3
Сегодня 3
Завтра 6
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Окончен
22:00 ПСВ - Бенфика 0:0 Окончен
22:00 Лудогорец - Мальме 2:1 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 0:2 1-й тайм
22:00 Шахтер - Монако 0:1 1-й тайм
22:00 Динамо Загреб - Шериф 0:0 1-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 0:2 1-й тайм
22:00 Шахтер - Монако 0:1 1-й тайм
22:00 Динамо Загреб - Шериф 0:0 1-й тайм
Футбол (6 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче -:- Запланирован
19:30 Заря - Рапид Вена -:- Запланирован
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик -:- Запланирован
21:30 Клуж - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Славия Прага -:- Запланирован

Степаненко – об арбитре матча «Шахтер» – «Монако»: «Не знаю, чем я ему запомнился»

Хавбек «горняков» зарабатывал удаления во встречах при судействе Энтони Тэйлора
Футбол Лига чемпионов UEFA
21:00
Степаненко – об арбитре матча «Шахтер» – «Монако»: «Не знаю, чем я ему запомнился»
Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился в эфире YouTube-канала «Бомбардир» ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Хавбек прокомментировал тот факт, что встречу обслужит Энтони Тэйлор. Арбитр уже дважды успел удалить футболиста.

Сейчас много молодых ребят. Поэтому, думаю, что команда играет больше за счет коллективных действий. Не скажу, что сейчас кто-то прямо выделяется. Может, за счет опыта Марлон, потому что он полностью знает игру Де Дзерби.

Сейчас вот на поле будет Пятов. Понятно, что он опытный футболист, может поддержать, подкрикнуть, когда надо. А так все ребята выкладываются, стараются и помогают друг другу.

Энтони Тэйлор? Мне запомнился этот арбитр. Не очень хорошие воспоминания о нем. Знаю, что он очень высокого уровня судья, всегда работает на высочайшем уровне. Но думаю, с моими удалениями он погорячился и сейчас он пересмотрел свое отношение ко мне. Не знаю, чем я ему запомнился. Сейчас будет судить хорошо.

За игрой квалификации главного еврокубка можно будет следить сегодня, 25 августа, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Монако». Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Монако Тарас Степаненко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лига чемпионов. «Шахтер» – «Монако». Бен-Йеддер забил. Онлайн трансляция
LIVE Лига чемпионов. «Шахтер» – «Монако». Бен-Йеддер забил. Онлайн трансляция
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:00
Автор победного гола в ворота «Монако» пропустит ответный матч
Автор победного гола в ворота «Монако» пропустит ответный матч
Футбол Лига чемпионов UEFA
21:22
Определились составы «Шахтера» и «Монако» на решающую битву за место в группе ЛЧ
Определились составы «Шахтера» и «Монако» на решающую битву за место в группе ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
20:43
«Монако» отдал форварда в аренду «Милану» за несколько часов до матча с «Шахтером»
«Монако» отдал форварда в аренду «Милану» за несколько часов до матча с «Шахтером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:59
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Монако»: где смотреть
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Монако»: где смотреть
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:25
1
Марлос: «У меня есть некоторые семейные проблемы, физические ограничения, сложности»
Марлос: «У меня есть некоторые семейные проблемы, физические ограничения, сложности»
Футбол Сборная Украины
14:13

Новости: Футбол

Лига чемпионов UEFA. «Динамо» Загреб – «Шериф». Онлайн трансляция
LIVE Лига чемпионов UEFA. «Динамо» Загреб – «Шериф». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
22:17
Красников обратился к УАФ и ПФЛ с просьбой «жестко пресечь попытки дискредитации «Металлиста»
Красников обратился к УАФ и ПФЛ с просьбой «жестко пресечь попытки дискредитации «Металлиста»
Первая лига
22:09
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Монако». Бен-Йеддер забил. Онлайн трансляция
LIVE Лига чемпионов. «Шахтер» – «Монако». Бен-Йеддер забил. Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
22:00
Шевченко вернулся в строй перед матчем с «Рапидом»
Шевченко вернулся в строй перед матчем с «Рапидом»
Лига Европы UEFA
21:47
Автор победного гола в ворота «Монако» пропустит ответный матч
Автор победного гола в ворота «Монако» пропустит ответный матч
Лига чемпионов UEFA
21:22
Степаненко – об арбитре матча «Шахтер» – «Монако»: «Не знаю, чем я ему запомнился»
Степаненко – об арбитре матча «Шахтер» – «Монако»: «Не знаю, чем я ему запомнился»
Лига чемпионов UEFA
21:00
Определились составы «Шахтера» и «Монако» на решающую битву за место в группе ЛЧ
Определились составы «Шахтера» и «Монако» на решающую битву за место в группе ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
20:43
Скрипник: «С «Рапидом» выложимся на полную и уберем индивидуальные ошибки»
Скрипник: «С «Рапидом» выложимся на полную и уберем индивидуальные ошибки»
Лига Европы UEFA
20:20
«Монако» отдал форварда в аренду «Милану» за несколько часов до матча с «Шахтером»
«Монако» отдал форварда в аренду «Милану» за несколько часов до матча с «Шахтером»
Лига чемпионов UEFA
19:59
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости