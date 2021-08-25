Степаненко – об арбитре матча «Шахтер» – «Монако»: «Не знаю, чем я ему запомнился»
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился в эфире YouTube-канала «Бомбардир» ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Хавбек прокомментировал тот факт, что встречу обслужит Энтони Тэйлор. Арбитр уже дважды успел удалить футболиста.
Сейчас много молодых ребят. Поэтому, думаю, что команда играет больше за счет коллективных действий. Не скажу, что сейчас кто-то прямо выделяется. Может, за счет опыта Марлон, потому что он полностью знает игру Де Дзерби.
Сейчас вот на поле будет Пятов. Понятно, что он опытный футболист, может поддержать, подкрикнуть, когда надо. А так все ребята выкладываются, стараются и помогают друг другу.
Энтони Тэйлор? Мне запомнился этот арбитр. Не очень хорошие воспоминания о нем. Знаю, что он очень высокого уровня судья, всегда работает на высочайшем уровне. Но думаю, с моими удалениями он погорячился и сейчас он пересмотрел свое отношение ко мне. Не знаю, чем я ему запомнился. Сейчас будет судить хорошо.
За игрой квалификации главного еврокубка можно будет следить сегодня, 25 августа, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Монако». Начало – в 22:00.
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