Степаненко объяснил, почему не уехал в Европу

Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко объяснил в интервью программе «Бомбардир», почему принял решение остаться в Украине.

Каждый тренер, который приходил, давал что-то новое, а я старался расти вместе с командой и клубом. Конечно, я хотел попробовать уровень европейского футбола, это нормально.

Но я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь, я провел огромное количество времени в клубе, отдал ему частичку себя. Посоветовавшись с семьей, я решил, что для меня и ее будет лучше, если я останусь дома.