«Шахтер» забил первый мяч украинских клубов в групповом раунде ЛЧ в этом сезоне
Степаненко объяснил, почему не уехал в Европу
Хавбек «Шахтера» рассказал о причинах решения остаться в клубе
3 ноября 22:34
Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко объяснил в интервью программе «Бомбардир», почему принял решение остаться в Украине.
Да, у меня всегда были здоровые амбиции, всегда хотел двигаться вперед и развиваться. И всегда это делал в «Шахтере».
Каждый тренер, который приходил, давал что-то новое, а я старался расти вместе с командой и клубом. Конечно, я хотел попробовать уровень европейского футбола, это нормально.
Но я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь, я провел огромное количество времени в клубе, отдал ему частичку себя. Посоветовавшись с семьей, я решил, что для меня и ее будет лучше, если я останусь дома.
Напомним, «Шахтер» со Степаненко в составе уступил «Реалу» в матче Лиги чемпионов (1:2).
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