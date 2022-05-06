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Степаненко: «Отримуємо повідомлення від солдатів. Вони просять лише одного – зробити все, щоб вийти на чемпіонат світу»

Півзахисник «Шахтаря» зізнався, що часом хоче плакати під час гімну України
Футбол Сборная Украины
18:15
Степаненко: «Отримуємо повідомлення від солдатів. Вони просять лише одного – зробити все, щоб вийти на чемпіонат світу»
Тарас Степаненко / Фото - facebook.com/fcshakhtar

Півзахисник «Шахтаря» та збірної України Тарас Степаненко зізнався, що гравці національної команди отримують повідомлення від воїнів ЗСУ з проханням зробити все, аби пробитися на чемпіонат світу в Катарі:

Про відсутність ігрової практики

«В моїй кар’єрі вже не вперше подібне. Вперше це було в 2014 році, коли війна розпочалася і ми поїхали з Донецька, «Шахтар» переїхав до Києва. Але тоді ми грали чемпіонат. Зараз же вперше ми опинилися в такій ситуація, що війна по всій країні і у нас не було можливості продовжувати грати, проводити чемпіонат.

Це складний досвід. Ми намагаємося подолати ці проблеми, робимо все найкраще від себе, добре тренуємося, підтримуємо свої кондиції і намагаємося їх покращувати. Подивимося. Зараз у нас гарні тренування, по два на день. Кожного дня я почуваюся лише краще. Думаю, так почувають себе всі в команді».

Про важливість матчів в кваліфікації на чемпіонат світу

«Ми отримуємо повідомлення від наших солдатів. Багато з них люблять футбол. І вони просять у нас лише одного – зробіть все, що можете, щоб потрапити на чемпіонат світу. Тому що для них, для країни це наче момент надії. Це було святом для всієї країни. Саме тому ми маємо грати не просто футбольний матч, а з усім серцем, з усією душею. Думаю, це буде дуже емоційно для всієї країни».

Про відчуття, які будуть у нього під час гімну України перед грою з Шотландією

«Часом, коли я чую гімн нашої країни в таких матчах, як буде з Шотландією, як це було на чемпіонаті Європи, хочеться плакати. Це вкрай емоційна частина гри».

Про стадіон, на якому пройде гра з Шотландією

«Ми грали на цьому ж стадіоні зі Швецією. Це був історичний поєдинок. Ми пройшли до чвертьфіналу. Так що, думаю, це стадіон гарний для нас. Та подивимося, всі люблять футбол через те, що він непередбачуваний».

Наразі збірна України готується у Словенії і 11 травня проведе спаринг з «Борусією» Менхенгладбах. Матч відбору на чемпіонат світу проти Шотландії пройде 1 червня.

Нагадаємо, Олександр Караваєв заявив, що наша національна команда має битися так, як хлопці на фронті.

 

Сергей Лукьяненко
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