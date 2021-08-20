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Степаненко: «При Де Дзерби приходится заново учиться прессингу»

Философия нового тренера вызывает трудности
Футбол Украинская Премьер-лига
11:43
Степаненко: «При Де Дзерби приходится заново учиться прессингу»
Тарас Степаненко / фото - FootBoom

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, с какими трудностями столкнулся на тренировках при Роберто Де Дзерби.

Что изменилось при Де Дзерби?

«Сразу все новое. Много очень комбинаций, разные игровые ситуации отрабатываются, все доводится до автоматизма. Каждый должен знать, что делать на поле. Это не так просто.

Все ребята, которые травмированы, которые не могут тренироваться по какой-то причине, они приходили и просто наблюдали за тренировками, помимо своей работы по восстановлению».

Несколько людей говорили, что работали с Луческу, Фонсекой, Каштру, но пришел Де Дзерби и им кажется, что они многого не знали.

«Отрабатываются все фазы атаки – от вратаря и пошел мяч выше до центра поля. Много упражнений на прессинг. Прессингу меня никто так не учил, приходится в 32 года учиться заново, как правильно прессинговать».

Степаненко еще ни разу не выходил в основном составе «горняков» на матчи ЛЧ. Де Дзерби рассказал, почему украинец проигрывает конкуренцию.

Напомним, Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Источник: ТРЕНДЕЦ Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Тарас Степаненко Роберто Де Дзерби

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